ЗВЕЗДЫ

Сати Казанова высказалась против дауншифтинга

По мнению певицы, побег на Бали или в Индии не приведет вас к осознанию духовности.

Сати Казанова высказалась против дауншифтинга
Сати Казанова/фото: globallookpress.com

Сати Казанова занимается духовными практиками уже семь лет. В поисках просветления артистка побывала во многих странах, общалась с разными людьми. Певица получила богатый опыт, который позволил ей сделать выводы. Ими Сати поделилась со своими подписчиками.

«Духовность не имеет ничего общего с этими показушными закатившимися глазами, сложенными руками на груди, сидением в позе лотоса и прочими красивыми асанами. Никак духовность не связана с побегом из России на какие-нибудь Гоа или Бали (это еще называется дауншифтинг) и даже не связана с уходом в монастырь», — считает Казанова.

По мнению бывшей «фабрикантки», истинная духовность незаметна, потому что ее не выпячивают, она «тихая, смиренная, глубокая». Она также отметила, что зачастую за  «правильностью» скрываются негатив и лицемерие.

«Главное — честно спрашивать себя: «Действительно ли я на духовном пути? Точно ли я себе не вру? Точно ли я себе очередную иллюзию не рисую, одни маски на другие меняя?» — важно задавать себе эти вопросы и так же честно, сердцем, отвечать на них», — рассказала Сати Казанова.

Артистка активно выступает за сохранение природы, ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания. В последние годы на своих концертах исполняет этнические композиции. Также имеет опыт джазового вокала.

Однажды Казанова выступала на культурном мероприятии, где присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россиянка спела попурри из нескольких мантр. Во время ее пения лицо индийского политика изменилось, он стал перешептываться с послом. А когда Сати завершила выступление, высокий гость не смог скрыть своего восхищения. Моди заявил, что певица тронула его сердце, а ее исполнение мантр не знает равных. Он даже позже хвалил ее перед президентом России Владимиром Путиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

духовностьСати Казанова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сати Казанова высказалась против дауншифтинга
Интересно?
Поделись с друзьями: