Сати Казанова высказалась против дауншифтинга

По мнению певицы, побег на Бали или в Индии не приведет вас к осознанию духовности.

Сати Казанова занимается духовными практиками уже семь лет. В поисках просветления артистка побывала во многих странах, общалась с разными людьми. Певица получила богатый опыт, который позволил ей сделать выводы. Ими Сати поделилась со своими подписчиками.

«Духовность не имеет ничего общего с этими показушными закатившимися глазами, сложенными руками на груди, сидением в позе лотоса и прочими красивыми асанами. Никак духовность не связана с побегом из России на какие-нибудь Гоа или Бали (это еще называется дауншифтинг) и даже не связана с уходом в монастырь», — считает Казанова.

По мнению бывшей «фабрикантки», истинная духовность незаметна, потому что ее не выпячивают, она «тихая, смиренная, глубокая». Она также отметила, что зачастую за «правильностью» скрываются негатив и лицемерие.

«Главное — честно спрашивать себя: «Действительно ли я на духовном пути? Точно ли я себе не вру? Точно ли я себе очередную иллюзию не рисую, одни маски на другие меняя?» — важно задавать себе эти вопросы и так же честно, сердцем, отвечать на них», — рассказала Сати Казанова.

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Артистка активно выступает за сохранение природы, ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания. В последние годы на своих концертах исполняет этнические композиции. Также имеет опыт джазового вокала.

Однажды Казанова выступала на культурном мероприятии, где присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россиянка спела попурри из нескольких мантр. Во время ее пения лицо индийского политика изменилось, он стал перешептываться с послом. А когда Сати завершила выступление, высокий гость не смог скрыть своего восхищения. Моди заявил, что певица тронула его сердце, а ее исполнение мантр не знает равных. Он даже позже хвалил ее перед президентом России Владимиром Путиным.