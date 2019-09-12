Сати Казанова уедет жить в Италию к своему мужу

Певица Сати Казанова переезжает жить в Италию. Как известно, она замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Он родился недалеко от Турина. В последнее время Казанова жила сразу на две страны. В Италии она отдыхала, а в России выступала на сцене.

Как сказала Казанова, она буквально влюбилась в Италию за последний год. Там очень расслабленные и позитивные люди. Россиянам, конечно, есть чему у них поучиться. Она отметила, что итальянцы живут очень вкусно и просто. За последний месяц Казанова посетила огромное количество мест в солнечной стране. Родственники ее знаменитого мужа-фотографа живут в разных уголках Италии.

Как отметила звезда, ей надоела московская суета и столичная гонка за славой. Кроме того, в Италии очень много солнца, без которого звезда не представляет своей жизни.

Любопытно, что в прошлом году Сати Казанова познакомилась с известным певцом Стингом, который давал концерт в столице, и его партнером и другом Тони. Мужчина занимается дистрибуцией вин и оливковых масел в Россию. У Стинга есть ферма в Италии. Не так давно Тони пригласил Казанову на вечеринку в имение британской звезды, где ей безумно понравилось. После этого отпали последние сомнения о переезде в Италию, сообщает «СтарХит».