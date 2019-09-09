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Барановская пообещала не ругать сына-первокласника за двойки в школе

Телеведущая также никогда не делает уроки с детьми.

Барановская пообещала не ругать сына-первокласника за двойки в школе
Юлия Барановская. Фото: globallookpress

Младший сын Юлии Барановской в сентябре пошел в первый класс. Как рассказала телеведущая, она не уверена, что Арсений будет получать только хорошие оценки.

К первым двойкам, которые наследник может получить в школе, многодетная мама уже готова. В новом выпуске программы «Жить здорово!» она отметила, что ругать Арсения за плохие оценки не собирается. Она понимает, что для ребенка контрольные и экзамены – это большой стресс, который ему устроили взрослые с их системой обучения.

«Я думаю, что причины двоек – это только взрослые. Мне кажется, ругать за двойки нельзя. Тогда их будет намного меньше в дневнике», – говорит Барановская.

В беседе с Еленой Малышевой ведущая призналась, что никогда не делала уроки со старшими детьми. Так, ребята становятся более самостоятельными и лучше понимают, что они усвоили, а что нет. К слову, плохих отметок у Артема и Яны не было.

Дочь Юлии, которой сейчас исполнилось 11 лет, начала учиться еще в Лондоне. Там малыши становятся первоклассниками в четыре года, поэтому девочка давно привыкла рано вставать и выполнять домашние задания.

«Я никогда не делала уроки ни с ней, ни со старшим ребенком. Мне всегда казалось, что уроки – это для детей, а не для взрослых», – поделилась Барановская.

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Тэги:

воспитание детейЕлена МалышеваПрограмма "Жить здорово"Юлия Барановская

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Барановская пообещала не ругать сына-первокласника за двойки в школе
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