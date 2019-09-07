«Я — красивая, а ты – умный»: Казанова поздравила мужа с бумажной свадьбой

Певица Сати Казанова в Instagram нежно поздравила своего супруга-итальянца с бумажной свадьбой. Два года назад экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж. Она безмерно счастлива со своим супругом, который является известным фотографом.

Казанова опубликовала трогательное видео. На кадрах она сидит с мужем на берегу моря на камне и обнимается. Она отметила, что ей кажется будто они уже много лет вместе. Звезда добавила, что никто не был в ее жизни так идеален, как любящий супруг.

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«Никто не мог бы так любить и уважать меня и мое пространство, а вместе с тем уметь ставить на место, когда я начинаю бушевать и наглеть, как делаешь это ты — с любовью и заботой. Спасибо за твоё терпение и за мудрость. В нашей семье сочетание идеальное — я красивая, а ты умный. Пусть Бог ведёт нас — путём любви, терпения и единства», — заявила популярная исполнительница.

Сати Казанова стала широко известна после выступлений в группе «Фабрика». Кстати, она стала первой из трех солисток, кто покинул музыкальный коллектив. После нее из группы также ушла спустя несколько лет Саша Савельева.