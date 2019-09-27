Игорь Николаев опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой

По словам композитора, он никогда прежде не видел этой записи.

Композитор Игорь Николаев в Instagram опубликовал редкие кадры с Примадонной отечественной сцены и своей близкой подругой Аллой Пугачевой. На записи она исполняет знаменитый хит «Прости, поверь», который для нее в середине восьмидесятых годов прошлого века как раз и написал Игорь Николаев.

«Никогда раньше не видел эту съемку! Очень трогательно», — заявил Игорь Николаев.

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В комментариях между тем отметилась нынешняя супруга композитора Юлия Проскурякова. «Какая красивая Алла Борисовна и конечно песня! Гениальные люди, гениальное творчество!» — подчеркнула она.

Отметим, что Игорь Николаев — один и самых близких друзей Примадонны. Этим летом они вместе отдыхали в Дзинтари, престижном районе Юрмалы. За свою карьеру Николаев написал не один десяток песен, которые исполнила Примадонна. Она не раз подчеркивала в беседах с журналистами, что очень многим обязана своему закадычному другу.