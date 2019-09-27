НОВОСТИ

Игорь Николаев опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой

По словам композитора, он никогда прежде не видел этой записи.

Игорь Николаев опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой
Николаев нашел редкие кадры с Пугачевой/globallookpress.com

Композитор Игорь Николаев в Instagram опубликовал редкие кадры с Примадонной отечественной сцены и своей близкой подругой Аллой Пугачевой. На записи она исполняет знаменитый хит «Прости, поверь», который для нее в середине восьмидесятых годов прошлого века как раз и написал Игорь Николаев.

«Никогда раньше не видел эту съемку! Очень трогательно», — заявил Игорь Николаев.

В комментариях между тем отметилась нынешняя супруга композитора Юлия Проскурякова. «Какая красивая Алла Борисовна и конечно песня! Гениальные люди, гениальное творчество!» — подчеркнула она.

Отметим, что Игорь Николаев — один и самых близких друзей Примадонны. Этим летом они вместе отдыхали в Дзинтари, престижном районе Юрмалы. За свою карьеру Николаев написал не один десяток песен, которые исполнила Примадонна. Она не раз подчеркивала в беседах с журналистами, что очень многим обязана своему закадычному другу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игорь Николаев опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой
Интересно?
Поделись с друзьями: