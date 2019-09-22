ЗВЕЗДЫ

Дочь Игоря Николаева получила новое имя

Мама Вероники Юлия Проскурякова разместила в соцсети видео «выступления» дочери под псевдонимом.

Дочь Игоря Николаева получила новое имя
Игорь Николаев. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже давно демонстрирует врожденную артистичность. Недавно она вместе со знаменитым папой придумала и спела песню про кошку, потом «выступала» вместе с родителями, показывая чудеса синхронного танца. А на этот раз показала отличное владение музыкальным инструментом. 

Юлия Проскурякова поделилась со своими подписчиками видео маленькой Вероники в тот момент, когда она играет на губной гармошке. Причем, как отметила супруга Игоря Николаева, девочка выступает под псевдонимом: на время «мини-концерта– она выбрала себя имя Принцесса Ильяна-Вероника. В ролике девочка исполняет несколько нот на гармонике, а счастливая мама одобряет ее игру восклицанием «Браво!» 

В комментариях к ролику Юлия рассказала, что гармошку подарил кто-то из знакомых Нике или Игорю. «Мы её не учим, она сама проявляет интерес. Она сама спросила у Игоря, он показал ей один раз, и всё, вот «дует» теперь периодически!» — поделилась Проскурякова. 

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Дочь Игоря Николаева получила новое имя
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