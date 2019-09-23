Жена Игоря Николаева трогательно поздравила мужа с годовщиной

Уральская супруга композитора Игоря Николаева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. На личной странице в Instagram она разместила совместный снимок и подписала его названием своей песни «Я не могу без тебя». Проскурякова вспомнила, что написала и исполнила трек осенью 2006 года, а уже спустя 4 года – в 2010 она стала супругой Николаева. «С годовщиной нас! I love you», — обратилась она к возлюбленному, подчеркнув, что их взаимные чувства не угасают уже 9 лет.

Следящие за развитием пары фолловеры также поспешили поздравить семью. Они отметили, что Николаев и Проскурякова созданы друг для друга. «Живите долго — долго, счастливо, дружно, дорожите друг другом. Всего вам самого, самого наилучшего», — пишут они.

Ранее стало известно, что дочь Игоря Николаева получила «новое имя». Родители девочки опубликовали ролик, на котором малышка исполняет песню на гармошке под «сценическим псевдонимом».