Маленькая дочь подшутила над задремавшим на диване Николаевым

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стараются как можно больше времени проводить с маленькой дочкой Вероникой. Иногда, правда, занятия с ребенком выливаются в забавные казусы.

Недавно композитор показал в Instagram новое видео с наследницей. На кадрах ролика артист расположился лежа на диване и спокойно дремлет, устав от работы. В это время девочка задумывает веселую шалость. Она подкрадывается к отцу и начинает обслеивать его лицо бумажными бабочками.

Проснувшийся в ходе этого действа Николаев начинает жалобно звать супругу. Но актриса уже в курсе происходящего, так как именно она и снимает все на телефон.

«Вот что бывает, когда случайно заснешь днем на диване», – подписал видео исполнитель.

Подписчики блога от души посмеялись над увиденным, отметив, что с удовольствием наблюдают, как растет Вероника. Ролик понравился даже самой Алле Пугачевой. Мама шестилетних Лизы и Гарри оставила в комментариях смайлик в виде поднятого вверх большого пальца.

Несмотря на прохладную погоду, на днях Николаев и Проскурякова устроили с дочерью танцы на свежем воздухе. Звездное семейство попыталось изобразить перед камерой синхронные движения под музыку, но получилось это далеко не сразу.