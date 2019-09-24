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«Есть вопросы к ее директорам»: Николаев раскритиковал представителей Заворотнюк

Телеведущий не доверяет интернет-источникам, сообщающим данные о состоянии актрисы. 

«Есть вопросы к ее директорам»: Николаев раскритиковал представителей Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Globallookpress.com)

Юрий Николаев не скрывает: он надеется узнать всю правду о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Будучи близким другом семьи актрисы, телеведущий искренне переживает за супругу фигуриста Петра Чернышева, у которой, по информации СМИ, обнаружили злокачественное новообразование. По поступившей информации, медики поставили Насте тот же диагноз, что и Жанне Фриске — обнаружив у Заворотнюк неоперабельную опухоль головного мозга.

В интервью «Комсомольской правде» Юрий Александрович раскритиковал официальных представителей актрисы, в частности тех людей, которые на нее работают. По словам телеведущего, вполне вероятно, что они непреднамеренно ввели многих в заблуждение.

«У меня есть вопросы к ее директорам, которые заверяли, что нет проблемы. Сведения от Андрея Разина, Садальского — это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело», — заявил Николаев, который рассчитывает узнать всю правду от тех лиц, которые напрямую связаны с Заворотнюк.

При этом Юрий Александрович уточнил, что он, как и другие коллеги Анастасии, молится за ее выздоровление. И верит в благополучный исход. Напомним, что в октябре 2018 года актриса родила дочь Милу от супруга Петра Чернышева. Для фигуриста этот ребенок стал первым, а у его жены есть уже двое взрослых детей — 23-летняя Анна и 19-летний Майк.

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«Есть вопросы к ее директорам»: Николаев раскритиковал представителей Заворотнюк
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