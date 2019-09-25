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Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы

Девочка осталась довольна маминой работой.

Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы
Лиза Галкина/фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa/

Лиза Галкина попросила свою звездную маму Аллу Пугачеву нарисовать ее портрет. Только девочка попросила изобразить ее постарше. 

Процесс создания портрета Елизаветы заснял ее папа Максим Галкин. Девочка старательно позирует маме, подает ей кисточки, и видно, что очень хочет, чтобы портрет обязательно получился. 

«Ты сначала посмотри (на меня — ред.)», — переживает малышка. «Я смотрю», — успокаивает ее Алла Борисовна.

Лиза обращается за помощью к папе — девочка решила, что маме срочно нужны очки. 

«Пойдем, папочка, принесем маме очки. мамочка, где твои очки?» — начинает суетится девочка.  «Они в моей комнате», — отвечает примадонна.

Папа Максим отметил, что мама прекрасно справилась и без очков, портрет Лизы удался. 

 «Надо обязательно заниматься рисованием», — задумчиво  говорит Пугачева.

«Тебе не нужно. Знаешь почему? Ты и так уже красиво рисуешь», — успокаивает маму девочка.

На что Алла Борисовна отмечает, что нет предела совершенству. Пользователи подметили, что Лиза обращается к родителям не иначе как  «мамочка» и «папочка»

«Ну до чего нежный ребенок», — пишут в комментариях.

Отметим, что Лиза очень любит рисовать или раскрашивать. Так во время отдыха на море она насобирала ракушек и создала удивительную композицию с их помощью. Инсталляция очень понравилась папе девочки и получила одобрение фолловеров.

Совсем недавно Лиза вместе с братом Гарри отметила шестой день рождения. Праздник прошел в узком семейном кругу в Израиле, куда семейство отправилось, чтобы продлить летние каникулы.

 

 

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы
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