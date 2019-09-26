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Читатели Teleprogramma.pro вынесли неутешительный вердикт фильму «Дылда»

По итогам анонимного опроса почти половина респондентов не дали шансов на получение «Оскара» драме Кантемира Балагова.

Читатели Teleprogramma.pro вынесли неутешительный вердикт фильму «Дылда»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Дылда»

На последнем Каннском кинофестивале картина молодого, но уже известного далеко за пределами страны российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получила приз за лучшую режиссерскую работу в рамках программы «Особый взгляд».

Теперь же фильм выдвинули на «Оскар». Многие сомневаются, что он достоин этой награды, другие же полагают, что творение Балагова имеет все шансы повторить успех картин «Москва слезам не верит» и «Утомленные солнцем».

Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение читателей о том, сможет ли «Дылда» завоевать премию Американской киноакадемии. По итогам нашего анонимного опроса большинство респондентов вынесли драме неутешительный вердикт.

«Нет, на «Оскар» не тянет», – отметили 42,86% опрошенных.

Но почти треть читателей все же надеются на победу молодого режиссера. 28,57% ответивших выбрали в опросе строчку о том, что картина, несомненно, достойна награды.

Остальные респонденты портала еще не смотрели «Дылду». При этом 14,29% из тех, кто не видел фильм, даже не собираются этого делать, поскольку просто не любят подобные ленты.

Напомним, сюжет военной драмы рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, где пытаются построить новую, уже мирную жизнь. За «Оскар» с «Дылдой» будут соперничать свыше 90 картин из других стран, в том числе «Боль и слава» Педро Альмодовара.

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Тэги:

«Дылда»Кантемир БалаговПремия "Оскар"режиссер
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Читатели Teleprogramma.pro вынесли неутешительный вердикт фильму «Дылда»
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