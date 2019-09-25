Роднянский рассказал о конкурентах фильма «Дылда» на «Оскаре»

У российской ленты более 90 конкурентов из других стран. Следующий этап - попасть в шорт-лист.

Картина молодого режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стала настоящей сенсацией отечественного кинематографа и уже успела «отметиться» на международных смотрах. На этот раз настал черед фильма поучаствовать в гонке за премией Американской киноакадемии. Об этом в своем Instagram сообщил продюсер Александр Роднянский.

Он напомнил, что в оскаровский комитет входят кинодеятели со всего мира, которые либо становились обладателями премии, либо были номинированы на нее, а также те, кто выигрывал фестивали категории А. Среди участников — Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Андрей Звягинцев, Павел Чухрай и другие. По результатам голосования, Россию на ближайшей церемонии будет представлять картина «Дылда».

Роднянский заметил, что, несмотря на очевидный успех, решение комитета — «большая ответственность для всех нас и, конечно, начало длинного непростого пути». Продюсер напомнил, что соревноваться придется с более чем 90 фильмами, среди которых такие фавориты, как «Паразиты» корейского режиссера Бон Джун-Хо и «Боль и слава» Педро Альмодовара. Он также оценил шансы «Дылды» как высокие — учитывая, что картина успела получить два приза Каннского фестиваля и поучаствовать в нескольких важных международных смотрах.

«Мы с Кантемиром и всей нашей командой постараемся приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие наших коллег», — подытожил Роднянский.