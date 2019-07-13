Закулисье: что происходило на съемках комедийного сериала «Дылды»

"Телепрограмма» побывала за кулисами проекта, который расскажет о буднях женской волейбольной команды.

В строительном университете Москвы — все как в вымышленном Синеозерске, городе-герое известного сериала про посаженного под домашний арест коррупционера с Павлом Деревянко в главной роли. Тот же серый асфальт с дырами, те же колдобины, запустение на футбольной и баскетбольной площадках.

А вот Павел Деревянко теперь совсем другой: сексист со щетиной, в широких брюках, кроссовках и обтягивающей торс белой футболке под пиджаком. На шее — мощная золотая цепь. В таком виде он снимается в сериале «Дылды» — веселой истории о женской волейбольной команде и ее наставнике.

— Жизнь, крутой характер и хамство довели моего героя, тренера Мишу Ковалева, до Новочепецка — так называется город, в который его ссылают из московского «Динамо», — объясняет «Телепрограмме» Деревянко. — Теперь он работает с женской командой местного института. Тренировать девчонок — счастье и наказание. Потому что у каждой свой характер, и это нужно учитывать, чтобы управлять коллективом. У нас получается так, что Ковалев растет вместе с дылдами: они — профессионально, он — человечески.

В огромном сером здании с бодрящей аббревиатурой СОК (спортивно-оздоровительный комплекс) сплошная советская классика: облупившаяся краска, высоченные окна, старый паркет, духоподъемные лозунги — «Спортивная дружба победит», «Продолжим эстафету прославленных олимпийцев». Эстафету продолжают реально высокие девушки: они берут в кольцо Павла Деревянко, и сразу становится понятно, кто тут актер, — почти каждая выше «тренера» на голову. Те, кто не выше, — актрисы второго плана. Усевшись по другую сторону сетки на стуле, нога на ногу и с кофейком в руке, Деревянко командует:

— Давайте, корябушки, старайтесь! Кто в меня попадет, тому чего-нибудь…

Щуплый юноша с пробором накидывает мяч девочкам. Первая не допрыгнула, вторая залепила в сетку, третья — мимо площадки. Команда, судя по всему, та еще. А ведь задача для реабилитации тренера неподъемная: выиграть с такими снайпершами чемпионат города среди вузов.

— Физкульт-привет! — вдруг залетает в зал Павел Майков. У него — образ бизнесмена, владельца птицефабрики «Веселые курицы». Очень влиятельного человека. — Как тут мои цыпочки? По мячу попадают?

В этот самый момент — ну комедия же! — мяч прилетает аккурат в голову горе-тренера.

— Некрасова! — грозит пальцем Деревянко. — Молодец! Хвалю.

— Запомни удар! — советует Майков. — На Спартакиаде в Нижнем Новгороде пригодится!

— Спартакиаде? В Нижнем? — уточняет Деревянко, чуть не поперхнувшись кофе. — Может, еще на Олимпиаде в Сызрани?

— У нас там заруба среди птицефабрик, — объясняет герой Майкова. — Почему бы девчонкам не защитить честь ООО «Веселые курицы»?

В группе волейболисток нарастает оживление.

— Это хорошо, конечно, — разводит руками тренер. — Но у нас игры впереди, жесткий режим, тренировочный процесс. Ни бухалова, ни разврата.

— А при чем тут Спартакиада и разврат? — звучит робкий женский голос.

— А я что, по-твоему, Спартакиад не видел? — отрезает Деревянко.

— Конечно, я сам не работал на птицефабрике, — позже признается Майков. — Но у меня есть товарищ, который птицефабрикой владеет. Я был там и представляю, что это такое. Важнее другое — у моего героя конфликт с персонажем Паши Деревянко. И, поскольку конфликт из-за женщины, не обойдется без драки. Правда, ее пока не репетировали.

Пока актеры готовятся к драке, режиссер проекта Сергей Сенцов («Красные браслеты», «Физрук», «Гостиница «Россия») обсуждает достоверность, пластику, технику ударов (не по лицу — по мячу) с профессиональным консультантом «Дылд» — волейболисткой Еленой Зарубиной. Серебряный призер Олимпиады-2004, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы отвечает в сериале за правдоподобие. А его, судя по всему, хватает. Чтобы примерно понять специфику этого вида спорта, актеры вместе посещали игры волейбольного «Динамо».

И, что гораздо важнее, «Дылды» — не перезапуск хоккейной саги «Молодежка» в волейбольном формате. Спортзалы, матчи и тренировки станут, по мнению создателей проекта, всего лишь фоном для бурных отношений героев.

21-серийный фильм выйдет на канале СТС в новом телесезоне. Точная дата премьеры пока неизвестна.