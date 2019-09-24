КИНО

«Дылда» Кантемира Балагова поборется за «Оскар» от России

Ранее российские фильмы лишь трижды становились лауреатами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Дылда» Кантемира Балагова поборется за «Оскар» от России
кадр из фильма «Дылда», 2019

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Этот вопрос и решался 24 сентября на заседании специального комитета при руководством Владимира Меньшова в Доме кино.

По итогам народный артист огласил решение. Однако добавил, что комментировать его не будет.

«Был выбран фильм «Дылда», — заметил он.

Любопытно, что картина — вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. А сама лента рассказывает о непростой судьбе двух фронтовых подруг, которые пытаются отыскать свое место в послевоенном мире.

Мировая премьера картины уже состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Тогда члены жюри отметили фильм сразу двумя наградами — за лучшую режиссуру, а также специальным призом «За невероятную эстетику киноязыка».

Теперь же картину оценит и компетентное жюри главного голливудского кинофорума. Напомним, ранее на «Оскар» выдвигались картины «Москва слезам не верит» Владимиры Меньшова, «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Картины Меньшова и Михалкова в свое время завоевали заветные статуэтки.

Церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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«Дылда»Кантемир Балагов
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«Дылда» Кантемира Балагова поборется за «Оскар» от России
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