Опрос: может ли российский фильм «Дылда» получить «Оскар»?

Драму Кантемира Балагова выдвинули на премию Американской киноакадемии, но многие сомневаются, что она этого достойна.

Фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получивший приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на последнем Каннском кинофестивале, не остановился на достигнутом и замахнулся на более серьезную награду.

Как стало известно, российский оскаровский комитет решил выдвинуть «Дылду» на «Оскар», она поборется за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В прошлом ее удавалось получить лишь фильмам «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

В отличие от них, старых и добрых, в последнее время международное признание получают российские фильмы, от которых веет тоской и безысходностью. «Левиафан», «Нелюбовь», а теперь и «Дылда» — драма о послевоенном Ленинграде.

Некоторые из зрителей, посмотревшие «Дылду», как раз из-за «неуютности» фильма в условиях современной реальности, вовсе не испытали восторга. «Да как такую мерзость вообще можно было снимать!» — вот самый знаменитый комментарий, прозвучавший на премьере драмы Балагова. В ней есть голод, инвалиды, душевная пустота, смерть ребенка, отношения между мужчиной и женщиной без любви и даже лёгкий налёт нетрадиционного. Это не каждому придётся по вкусу.

А как вы считаете, может ли наша российская «Дылда» получить «Оскар»? Принимайте участие в опросе от Teleprogramma.pro и делитесь своим мнением.