КИНО

Опрос: может ли российский фильм «Дылда» получить «Оскар»?

Драму Кантемира Балагова выдвинули на премию Американской киноакадемии, но многие сомневаются, что она этого достойна.

Опрос: может ли российский фильм «Дылда» получить «Оскар»?
Кадр из фильма "Дылда" (2019)

Фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда», получивший приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на последнем Каннском кинофестивале, не остановился на достигнутом и замахнулся на более серьезную награду.

Как стало известно, российский оскаровский комитет решил выдвинуть «Дылду» на «Оскар», она поборется за награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В прошлом ее удавалось получить лишь фильмам «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

В отличие от них, старых и добрых, в последнее время международное признание получают российские фильмы, от которых веет тоской и безысходностью. «Левиафан», «Нелюбовь», а теперь и «Дылда» — драма о послевоенном Ленинграде.

Некоторые из зрителей, посмотревшие «Дылду», как раз из-за «неуютности» фильма в условиях современной реальности, вовсе не испытали восторга. «Да как такую мерзость вообще можно было снимать!» — вот самый знаменитый комментарий, прозвучавший на премьере драмы Балагова. В ней есть голод, инвалиды, душевная пустота, смерть ребенка, отношения между мужчиной и женщиной без любви и даже лёгкий налёт нетрадиционного. Это не каждому придётся по вкусу.

А как вы считаете, может ли наша российская «Дылда» получить «Оскар»? Принимайте участие в опросе от Teleprogramma.pro и делитесь своим мнением.

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«Дылда»Кантемир БалаговПремия "Оскар"фильм "Дылда"
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Опрос: может ли российский фильм «Дылда» получить «Оскар»?
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