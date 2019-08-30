Гран-при фестиваля «Край света. Восток» получил военный фильм «Дылда»

30 августа в Южно-Сахалинске завершился международный кинофестиваль «Край света. Восток». Гран-при получил драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, сообщает ASTV.ru.

Сюжет картины происходит в Ленинграде в первую осень после окончания Великой Отечественной войны. Главная героиня — очень высокая девушка по имени Ия, бывшая зенитчица, а ныне санитарка в военном госпитале. Она страдает от малых эпилептических приступов и воспитывает рожденного на фронте сына Пашу. Вокруг царят голод и разруха, но все меняется, когда к девушке приезжает ее боевая подруга Маша.

Некоторые зрители выходили из зала, другие же признали глубину фильма и проникновенность его цветовой драматургии. Напомним, премьера состоялась 20 июня 2019 года, работа Кантемира Балагова уже завоевала два приза на Каннском кинофестивале.

А уже вы смотрели фильм «Дылда»?