Дочь Михаила Борисова не пришла на его свадьбу из ревности

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов стал гостем «Судьбы человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова разговор зашел о первой семье артиста. Оказалось, что у него очень напряженные отношения с дочерью Марией, которая родилась в первом браке.

«Я страшно мучился, когда расходился с женой Валентиной. Понимал, что буду редко видеть дочь. Когда приходил поздравить своего ребенка с днем рождения, то бывшая жена закрывала дверь перед моим носом. Она не хотела, чтобы я общался с дочкой», — заявил телеведущий.

Когда у Михаила Борисова была свадьба, то дочь на ней не появилась. «Она сказала, я приду, только если папа на торжестве будет один. Ну а как я могу быть один на собственной свадьбе один? Есть же гости, невеста. Я потом встретил ее и сказал: «Даже если бы в твоей жизни было несколько мужей, то я бы никогда твою свадьбу не пропустил», — сказал Михаил Борисов.

Он считает, что мать настроила ребенка против него. В девушке с годами взыграла ревность. Новую жену своего отца она принять не смогла. «Ревность — страшная вещь. Она как пожар сжигает за собой мосты. Порой ревность становится выше разума», — заметил он.