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Дочь Михаила Борисова не пришла на его свадьбу из ревности

Как считает телеведущий, Маше очень сильно не нравилась его новая жена.

Дочь Михаила Борисова не пришла на его свадьбу из ревности
Борисов почти не общается с дочкой/Кадр из программы "Судьба человека"

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов стал гостем «Судьбы человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова разговор зашел о первой семье артиста. Оказалось, что у него очень напряженные отношения с дочерью Марией, которая родилась в первом браке.

Михаил Борисов. Фото
Дочь Борисова не пришла на его свадьбу/globallookpress.com

«Я страшно мучился, когда расходился с женой Валентиной. Понимал, что буду редко видеть дочь. Когда приходил поздравить своего ребенка с днем рождения, то бывшая жена закрывала дверь перед моим носом. Она не хотела, чтобы я общался с дочкой», — заявил телеведущий.

Когда у Михаила Борисова была свадьба, то дочь на ней не появилась. «Она сказала, я приду, только если папа на торжестве будет один. Ну а как я могу быть один на собственной свадьбе один? Есть же гости, невеста. Я потом встретил ее и сказал: «Даже если бы в твоей жизни было несколько мужей, то я бы никогда твою свадьбу не пропустил», — сказал Михаил Борисов.

Он считает, что мать настроила ребенка против него. В девушке с годами взыграла ревность. Новую жену своего отца она принять не смогла. «Ревность — страшная вещь. Она как пожар сжигает за собой мосты. Порой ревность становится выше разума», — заметил он.

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Тэги:

Борис КорчевниковМария БорисоваМихаил БорисовПрограмма "Судьба человека"
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Дочь Михаила Борисова не пришла на его свадьбу из ревности
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