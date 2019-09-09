НОВОСТИ

Борис Корчевников заметно похудел после лечения

Стас и Юлия Костюшкины опубликовали в соцсети свежие фото ведущего.

Борис Корчевников заметно похудел после лечения
Борис Корчевников. Фото: globallookpress

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Борис Корчевников продолжает вести программу «Судьба человека». Ранее в разговоре с гостями своих эфиров он признался, что перенес трепанацию. Ведущий объяснил, что набрал лишний вес из-за лечения доброкачественной опухоли мозга.

Накануне на съемках шоу побывали Стас Костюшкин и его жена Юлия. На своих страничках в Instagram супруги рассказали, что беседа с Корчевниковым получилась очень откровенной, и опубликовали снимки из студии передачи.

Поклонники, которых всерьез обеспокоило известие о болезни телеведущего канала «Россия 1», вздохнули с облегчением. Запечатленный на фото вместе со Стасом и Юлией Борис выглядел здоровым и заметно похудевшим.

Но ясновидящая Саона считает, что болезнь Корчевникова не отступила. По словам экстрасенса, артист теряет энергию, выслушивая рассказы актеров и певцов об их непростой судьбе. Это и вызвало у него тяжелый недуг, к которому теперь добавились проблемы с желудком и печенью.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, новообразование в мозге затронуло слуховой нерв Корчевникова. Кроме того, после операции он некоторое время не мог ходить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Стас КостюшкинЧто с Борисом КорчевниковымЮлия Костюшкина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Борис Корчевников заметно похудел после лечения
Интересно?
Поделись с друзьями: