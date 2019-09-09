Борис Корчевников заметно похудел после лечения

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Борис Корчевников продолжает вести программу «Судьба человека». Ранее в разговоре с гостями своих эфиров он признался, что перенес трепанацию. Ведущий объяснил, что набрал лишний вес из-за лечения доброкачественной опухоли мозга.

Накануне на съемках шоу побывали Стас Костюшкин и его жена Юлия. На своих страничках в Instagram супруги рассказали, что беседа с Корчевниковым получилась очень откровенной, и опубликовали снимки из студии передачи.

Поклонники, которых всерьез обеспокоило известие о болезни телеведущего канала «Россия 1», вздохнули с облегчением. Запечатленный на фото вместе со Стасом и Юлией Борис выглядел здоровым и заметно похудевшим.

Но ясновидящая Саона считает, что болезнь Корчевникова не отступила. По словам экстрасенса, артист теряет энергию, выслушивая рассказы актеров и певцов об их непростой судьбе. Это и вызвало у него тяжелый недуг, к которому теперь добавились проблемы с желудком и печенью.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, новообразование в мозге затронуло слуховой нерв Корчевникова. Кроме того, после операции он некоторое время не мог ходить.