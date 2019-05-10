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Неожиданный выбор: мать Бориса Корчевникова на посту директора Театра Образцова заменили на теннисиста

Ирина Корчевникова занимала руководящую должность на протяжении шести лет.

Неожиданный выбор: мать Бориса Корчевникова на посту директора Театра Образцова заменили на теннисиста
Театр кукол имени Сергея Образцова. Фото: Global Look Press

В Театре кукол произошла неожиданная перестановка — с поста директора сняли мать Бориса Корчевникова Ирину, которая занимала это место на протяжении шести лет, а на эту должность назначили экс-теннисиста Владимира Бакулева.

Несмотря на заслуги Корчевниковой, в Минкульте решили не продлевать с ней контракт, срок которого подошел к концу. По словам артистов театра, все решилось едва ли не за 15 минут. Главный режиссер Борис Константинов рассказал, что никто не познакомил Ирину с новым директором, чтобы та могла передать ему дела.

Личность нового руководителя вызывает много вопросов, так как неясно, какое отношение имеет к Театру кукол бывший спортсмен.

В свой области 54-летний Бакулев неоднократно побеждал на советских и российских состязаниях, а также принимал участие в организации турниров со знаменитостями в области спорта, политики и культуры.

Как отмечает Gazeta.ru, это уже не первая попытка Минкульта «приобщить» Бакулева к театральной жизни. Семь лет назад его назначили руководителем «Современника», но на этом посту он не продержался и двух сезонов, так как его не интересовала жизнь театра.

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Борис Корчевников
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Неожиданный выбор: мать Бориса Корчевникова на посту директора Театра Образцова заменили на теннисиста
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