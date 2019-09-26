Михаил Борисов объяснил причины развода с первой женой

Ведущий Михаил Борисов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свой первый неудавшийся брак. С Валентиной он познакомился в Горном институте, где она училась на курс младше.

«Она привлекла меня тем, что была в меня влюблена. Мы жили вместе, потом расписались. Родилась дочь. Но я никогда не любил по-настоящему первую жену. Чем дальше, тем больше мы расходились. Мы разные люди, у нас были разные интересы. Мне хотелось уйти в театр, в искусство. Она этого не понимала, и мы расстались», — сказал Михаил Борисов.

Как сказал телеведущий, особенно тяжело развод пережила их дочь. В будущем она не раз припоминала отцу, что он оставил ее мать. Да и родители супруги были не в восторге, что дочь с ребенком на руках осталась одна.

«Развелись бы раньше, но тесть боялся позора. Что касается матери Валентины, то она прекрасная женщина. Но я не мог жить и быть рядом с нелюбимым человеком», — заявил Борисов.