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Михаил Борисов объяснил причины развода с первой женой

Как отметил телеведущий, супругу Валентину он по-настоящему никогда не любил.

Михаил Борисов объяснил причины развода с первой женой
Борисов развелся с первой женой/globallookpress.com

Ведущий Михаил Борисов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свой первый неудавшийся брак. С Валентиной он познакомился в Горном институте, где она училась на курс младше.

Михаил Борисов. Фото
Борисов расстался с первой женой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Она привлекла меня тем, что была в меня влюблена. Мы жили вместе, потом расписались. Родилась дочь. Но я никогда не любил по-настоящему первую жену. Чем дальше, тем больше мы расходились. Мы разные люди, у нас были разные интересы. Мне хотелось уйти в театр, в искусство. Она этого не понимала, и мы расстались», — сказал Михаил Борисов.

Как сказал телеведущий, особенно тяжело развод пережила их дочь. В будущем она не раз припоминала отцу, что он оставил ее мать. Да и родители супруги были не в восторге, что дочь с ребенком на руках осталась одна.

«Развелись бы раньше, но тесть боялся позора. Что касается матери Валентины, то она прекрасная женщина. Но я не мог жить и быть рядом с нелюбимым человеком», — заявил Борисов.

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Борис КорчевниковВалентина БорисоваМихаил БорисовПрограмма "Судьба человека"
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Михаил Борисов объяснил причины развода с первой женой
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