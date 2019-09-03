Корчевников странным снимком породил слухи о проблемах со здоровьем

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram разместил странную фотографию, которая не пришлась по душе его поклонникам и подписчикам. На снимке он уходит вдаль по коридору. При этом видно, что ведущий улыбается. Сам Борис Корчевников снимок никак не подписал.

В комментариях пользователи стали спрашивать, все ли в порядке со здоровьем у известного ведущего, который ведет рейтинговую программу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Надеюсь, что всё хорошо у Бориса… На не очень позитивные мысли навела фотография. А может просто фото, без метафоры?» «Грустное фото. Как будто вы уходите», «Какое-то нехорошее фото. Очень как-то символично, дорога, коридор, свет. Удалите его», «Мне тоже не нравится фото, как будто уходит по коридору, здоровья тебя Борис!» «Борис, борись», «Неоднозначная фотография, человек уходит… Свет, тоннель… Главное, чтобы вернулся!» «Поддержите Бориса. Ему сейчас это очень нужно! За твоё здоровье!» «Пожалуйста, удалите это фото. Оно наводит на негативные мысли. Сколько подобных фото и видео было у людей, которые ушли в мир иной… Никто не хочет, чтобы вы уходили», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников в 2015 году признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. В последних выпусках программы «Судьба человека» телеведущий практически не шутил и не улыбался. Это также не осталось незамеченным его подписчиками, многие из которых считают, что у звезды снова возникли проблемы со здоровьем.