Сестра Влада Топалова родила дочь от эстонского бизнесмена

Сестра Влада Топалова поделилась радостной новостью. Как рассказала Алина Топалова, у нее и ее супруга, эстонского предпринимателя Томаса Несона, родилась дочь.

Племянница популярного исполнителя появилась на свет 22 сентября. Молодая мама опубликовала в Instagram снимок крохотной ручки девочки и сообщила, что наследницу было решено назвать Тейей.

«Добро пожаловать в мир, маленькая Тейя. Мечта стала реальностью», – подписала кадр Алина.

Напомним, сыну Топалова еще не исполнилось и года. Недавно исполнитель и его жена Регина Тодоренко устроили роскошное свадебное торжество в Италии. Алина – профессиональный организатор свадеб, поэтому мероприятием занималась именно она. Девушка была уже беременна, но со своей задачей справилась отлично.

Расписались Влад и Регина раньше, в 2018 году. В минувшем августе молодые родители отметили годовщину свадьбы. Как рассказала телеведущая, в этот день муж засыпал цветами весь дом. А сам Топалов трогательно поздравил избранницу.