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Топалов признал, что не совершенен и делает ошибки

Музыкант попросил прощения у всех своих подписчиков.

Топалов признал, что не совершенен и делает ошибки
Топалов попросил прощения у подписчиков/globallookpress.com

Певец Влад Топалов в Instagram решил попросить прощения у всех своих подписчиков. С утра он посетил службу и на душе, как он выразился, у него стало спокойно и тепло. Ушли все переживания и негатив, которые одолевали последнее время.

«Я хочу вас всех поздравить с Рождеством Богородицы и извиниться, если кого-то я обидел словом и делом. Видит Бог, я не хотел. В отличии от вас, я не совершенен и совершаю ошибки», — заметил супруг телеведущей Регины Тодоренко.

При этом он признал, что за последнее время вдоволь начитался всяких сплетен о себе, своем сыне, жене и даже маме. По словам музыканта, зла за негатив в свой адрес на подписчиков он не держит. По его признанию, судить их не ему.

По словам Топалова, он даже намного хуже, чем про него говорят. Певец считает себя человеком. А человеку, как известно, свойственно ошибаться. Всем своим подписчикам Топалов пожелал хороших выходных и мира в душе и домах. При этом в конце поста он заметил, что ему надо отдохнуть от поклонников.

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Влад ТопаловРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов
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Топалов признал, что не совершенен и делает ошибки
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