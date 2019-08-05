«Столько злости и любви»: Топалов высказал свое мнение о хейтерах

Супруг ведущей проекта «Пятница с Региной» не скрывает, что старается отвечать на комментарии подписчиков в Instagram.

В последнее время о хейтерах стало высказываться все больше звезд: Анастасия Волочкова, Вера Брежнева, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Яна Рудковская, Дмитрий Певцов, Евгений Плющенко и другие знаменитости жалуются на бестактные вопросы и нелицеприятные отклики подписчиков в Instagram.

Не остался в стороне и Влад Топалов. На личной страничке микроблога супруг Регины Тодоренко опубликовал свежий пост, заявив, что его всегда удивляла реакция поклонников на те или иные фото, которые он размещал в соцсети. По словам артиста, армия его поклонников разделилась на два лагеря: одни выражают искреннюю симпатию, другие обрушивают свой негатив.

«Столько злости и столько любви!! И то, и другое — вообще не обосновано», — подметил музыкант.

Певец устал от домыслов и слухов, касающихся его семьи. А также критических отзывов, не имеющих под собой основания. Раньше артист пытался не обращать внимание на подобные эмоциональные всплески фанатов, отказываясь читать их комментарии. Однако сейчас Влад стал чаще реагировать на слова хейтеров, вступать с ними в диалог. Топалов надеется, что его подписчики со временем поймут — они ему не безразличны.