НОВОСТИ

«Столько злости и любви»: Топалов высказал свое мнение о хейтерах

Супруг ведущей проекта «Пятница с Региной» не скрывает, что старается отвечать на комментарии подписчиков в Instagram.

«Столько злости и любви»: Топалов высказал свое мнение о хейтерах
Влад Топалов с супругой Региной Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

В последнее время о хейтерах стало высказываться все больше звезд: Анастасия Волочкова, Вера Брежнева, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Яна Рудковская, Дмитрий Певцов, Евгений Плющенко и другие знаменитости жалуются на бестактные вопросы и нелицеприятные отклики подписчиков в Instagram.

Не остался в стороне и Влад Топалов. На личной страничке микроблога супруг Регины Тодоренко опубликовал свежий пост, заявив, что его всегда удивляла реакция поклонников на те или иные фото, которые он размещал в соцсети. По словам артиста, армия его поклонников разделилась на два лагеря: одни выражают искреннюю симпатию, другие обрушивают свой негатив.

«Столько злости и столько любви!! И то, и другое — вообще не обосновано», — подметил музыкант.

Певец устал от домыслов и слухов, касающихся его семьи. А также критических отзывов, не имеющих под собой основания. Раньше артист пытался не обращать внимание на подобные эмоциональные всплески фанатов, отказываясь читать их комментарии. Однако сейчас Влад стал чаще реагировать на слова хейтеров, вступать с ними в диалог. Топалов надеется, что его подписчики со временем поймут — они ему не безразличны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Столько злости и любви»: Топалов высказал свое мнение о хейтерах
Интересно?
Поделись с друзьями: