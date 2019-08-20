Топалов поделился снимком с «утомленным солнцем» восьмимесячным сыном

Музыкант Влад Топалов в Instagram поделился забавным кадром, на котором изображен его восьмимесячный сын Михаил. Ребенок, судя по всему, уснул в своей колясочке сидя. «Дачный сезон. Перебрал немного на солнышке с шампанским. Утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ», — заявил Влад Топалов.

Интересно, что в комментариях отметилась супруга певца, известная телеведущая Регина Тодоренко. «Он держался до последнего», — заявила она и поставила смайлик.

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Отметим, что роман между Владом Топаловым и Региной Тодоренко начался весной 2018 года, когда будущие супруги работали над совместным спектаклем. Первое время влюбленные настойчиво опровергали слухи об отношениях. Прошлым летом музыкант сделал предложение своей возлюбленной, и она ответила согласием.

В декабре 2018 года у пары родился сын Михаил. Основные торжества по случаю бракосочетания состоялись нынешним летом в Италии. К этому времени Тодоренко полностью восстановилась после родов. Топалов отмечал, что остался в полном восторге от церемонии.