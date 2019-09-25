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Избранница миллиардера Доронина вновь стала мамой

Модель Кристина Романова рассказала, как планирует вернуться в форму после родов.

Избранница миллиардера Доронина вновь стала мамой
Кристина Романова стала мамой. Фото: Instagram@krissroma

Избранница миллиардера Владислава Доронина родила от него второго ребенка. Как сообщила Кристина Романова, она вновь стала мамой месяц назад.

Владислав Доронин. Фото: globallookpress

О радостном событии 25-летняя модель объявила в Instagram. Интересно, что беременность девушка рассекретила совсем недавно, видимо, когда ребенок уже появился на свет. Малыша невеста олигарха не показала, пол новорожденного также неизвестен. Зато Кристина продемонстрировала на фото фигуру, которая, кажется, ничуть не изменилась после родов.

Впрочем, Романова призналась, что ее не устраивает ее внешний вид. Она уже задумалась о том, чтобы вернуться к спортивным тренировкам.

«Как вы думаете, когда безопасно начинать заниматься? Я считаю, если это натуральные роды, то нужно подождать минимум 40 дней», – пишет Кристина.

Подписчики модели обратили внимание, что ее внешность, кажется, ничуть не изменилась за время беременности.

«Спасибо, но не вернулась еще в свою привычную форму», – ответила в комментариях Романова.

Фото: Instagram@krissroma

Напомним, Доронин начал встречаться с Романовой в 2015 году, после громкого романа с Наоми Кэмпбелл. В 2016 году у Кристины и Владислава родилась дочь Жасмин.

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Тэги:

беременность и родыВладислав ДоронинКристина Романова
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Избранница миллиардера Доронина вновь стала мамой
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