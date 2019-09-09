Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность

Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина недавно рассекретила свою вторую беременность. Кристина Романова опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует на камеру с уже заметным животиком.

Из «сториз» в Instagram этот снимок быстро исчез, но скрывать, что вскоре станет мамой, воронежская модель больше не намерена. Сейчас в ее блоге можно увидеть целую серию «беременных» кадров, где Кристина запечатлена в купальнике и топе с длинным рукавом на берегу водоема.

«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя зарождается новая жизнь», — гласит подпись под фото.

Как выяснилось, многие подписчики Романовой не знали об ее интересном положении. В комментариях 25-летняя модель получила не один десяток самых искренних поздравлений.

В свое время Кристина Романова принимала участие в показах самых известных модных домов, была лицом Ralph Lauren, Marc Jacobs и других брендов. С Дорониным она встречается вот уже пять лет, за это время у пары родилась дочь Жасмин. Девочке к настоящему моменту исполнилось три года. Сам бизнесмен известен в прошлом бурным романом с «черной пантерой» Наоми Кэмпбелл.