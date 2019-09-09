НОВОСТИ

Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность

Воронежская модель показала в Сети кадры из фотосессии на природе.

Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность
Владислав Доронин, Кристина Романова. Фото: globallookpress, Instagram@krissroma

Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина недавно рассекретила свою вторую беременность. Кристина Романова опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует на камеру с уже заметным животиком.

Из «сториз» в Instagram этот снимок быстро исчез, но скрывать, что вскоре станет мамой, воронежская модель больше не намерена. Сейчас в ее блоге можно увидеть целую серию «беременных» кадров, где Кристина запечатлена в купальнике и топе с длинным рукавом на берегу водоема.

«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя зарождается новая жизнь», — гласит подпись под фото.

Как выяснилось, многие подписчики Романовой не знали об ее интересном положении. В комментариях 25-летняя модель получила не один десяток самых искренних поздравлений.

В свое время Кристина Романова принимала участие в показах самых известных модных домов, была лицом Ralph Lauren, Marc Jacobs и других брендов. С Дорониным она встречается вот уже пять лет, за это время у пары родилась дочь Жасмин. Девочке к настоящему моменту исполнилось три года. Сам бизнесмен известен в прошлом бурным романом с «черной пантерой» Наоми Кэмпбелл.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Instagramбеременность и родыВладислав ДоронинКристина Романова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность
Интересно?
Поделись с друзьями: