49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Наоми Кэмпбелл — одна из самых знаменитых моделей. Она стала первой чернокожей девушкой, вышедшей на мировые подиумы в одежде от признанных кутюрье. Сейчас, в 49 лет, звезда не отказывается от карьеры и продолжает дефилировать, демонстрируя свою прекрасную физическую форму.

больше по теме Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес Вдобавок модель стала вегетарианкой.

Ежегодно в рамках Лондонской Недели моды модель организовывает показ Fashion For Relief в честь одноименной благотворительной организации, которую создала много лет назад после урагана Катрина. Как сообщает Daily Mail,Все средства, собранные на мероприятия, отправляются подопечным фонда, которые находятся в сложных условиях.

Во время показа Наоми сама вышла на подиум в очень откровенном наряде. Она надела абсолютно прозрачное черное платье с длинными рукавами, украшенном пайетками в области груди и зоны бикини. Свои роскошные африканские кудри Кэмпбелл привычно выпрямила и сделала вновь вошедшую в моду прическу «бабетта».

Во второй части показа Наоми появилась в экстравагантном наряде кораллового оттенка, состоящим из широких брюк и длинного плаща. Грудь звезды была практически обнаженной и поклонники не преминули заметить, что она у модели совсем, как у молодой девушки.