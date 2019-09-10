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В Татарстане Марию Миронову назвали дочерью греческого олигарха

Актрису повеселили выводы неизвестных экспертов о ее происхождении.

В Татарстане Марию Миронову назвали дочерью греческого олигарха
Мария Миронова/фото: globallookpress.com

Мария Миронова выросла в актерской семье, сегодня ее сын продолжает знаменитую династию. Личную жизнь артистка держит в строжайшем секрете, раскрывая лишь то, что утаить уже нельзя.

Так недавно актриса выложила фотографии, на которых она отдыхает в Греции. Стало очевидно, что Мария Андреевна ждет ребенка. От источников из близкого круга Мироновой стало известно, что она уже два года замужем, однако имя ее супруга остается тайной за семью печатями. 

Этот секрет, не дающий покоя пишущей братии, стал причиной курьеза. Так, одно интернет-издание Татарстана сообщило, что отец Марии Мироновой — греческий олигарх. Скорее всего они имели в виду отца второго ребенка, но немного запутались. Эта ошибка очень позабавила дочку Андрея Миронова. 

В отрывке текста, который она опубликовала, говорится, что большинство экспертов все-таки сошлись во мнении, что отец Марии — владелец судостроительной компании. Косвенное подтверждение этой теории журналисты увидели в том, что актриса поехала отдыхать именно в Грецию.

«Ребят, а почему косвенно!? Это ж факт.. Суда..Греция.. Точно факт! Когда я была маленькой, меня отец спрашивал: «Доченька, как твоя фамилия?» И я гордо отвечала: «Минония!»

 «Доченька, что твой отец владелец шашлычной?» — говорил он. Ему было невдомёк, что когда-нибудь он станет греческим олигархом!» — написала Миронова. 

У 46-летней Марии есть взрослый сын Андрей от бизнесмена и президента телекомпании World Fashion Channel International Игоря Удалова. Сейчас молодому человеку уже 27 лет.

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Тэги:

Андрей Мироновбеременностьзвездный отецМария Мироноваотец ребенка

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В Татарстане Марию Миронову назвали дочерью греческого олигарха
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