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Культ беременности: Анастасия Решетова раскрыла дату родов

Девушка Тимати заявила, что собирается родить через пару недель.

Культ беременности: Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Модель Анастасия Решетова не забывает держать подписчиков в курсе относительно того, как протекает ее беременность. О том, что она и Тимати станут родителями, стало известно в июне. А сейчас до родов остаются считанные дни. 

Анастасия решила поделиться с поклонниками последними новостями. В своем блоге в Instagram она опубликовала свежее фото и подписала его: «К родам, в принципе, готова». 

Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день. Однако сама модель поспешила успокоить поклонниц, заметив, что ее слова не стоит воспринимать буквально. Она добавила, что до родов еще есть около двух недель. 

Ранее Решетова признавалась, что на последних сроках беременности чувствует себя гораздо лучше, чем в начале. Девушка писала, что у нее нет хандры» и она спокойно ждет «октябрьского события». 

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InstagramАнастасия РешетовабеременностьРодыТимати
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Культ беременности: Анастасия Решетова раскрыла дату родов
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