Избранница миллиардера Доронина перестала скрывать беременность

Избранница предпринимателя-миллиардера Владислава Доронина перестала скрывать округлившийся живот. Модель из Воронежа Кристина Романова ждет второго малыша от олигарха.

Девушка опубликовала в Instagram снимок, сделанный в одном из кафе. На фото она позирует в компании своей также беременной коллеги-модели Марины Линчук. Внешний вид Кристины не оставляет никаких сомнений в ее беременности. В подписи к этому кадру Романова отметила, что подруга празднует день рождения.

Известно, что с Дорониным 25-летняя модель, ставшая лицом Ralph Lauren, Marc Jacobs и других известных модных домов, встречается с 2014 года. Пара воспитывает трехлетнюю дочку Жасмин. Пол будущего наследника и предполагаемые сроки родов Кристина пока не раскрывает.

Ранее российский миллиардер встречался с Наоми Кэмпбелл. Пара начала отношения в 2008 году, этот роман продлился около четырех лет. От первого брака с супругой Екатериной у предпринимателя есть взрослая дочь.