С днем рождения: Лизе и Гарри Галкиным исполнилось шесть лет

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилось поздравлением с праздником. Как известно, 18 сентября 2019 года дети телеведущего Максима Галкина отмечают день рождения. Им исполнилось шесть лет. «С днем рождения, Лизочка», — подписан снимок, на котором девочка стоит в элегантной шляпке.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года в семье Пугачевой и Галкина от суррогатной матери. С первых дней жизни ребят родители окружили их лаской и заботой. К примеру, телеведущий Максим Галкин на регулярной основе выкладывает видеозаписи со своими любимыми детьми.

больше по теме Лиза Галкина в красном берете стала звездой показа Юдашкина Зрители долго аплодировали дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.

В социальных сетях у Гарри и Лизы Галкиных огромная армия поклонников. Детей знаменитостей обожают фанаты. Каждый день появляется огромное количество архивных постов, которые ранее выкладывал Максим Галкин и его знаменитая жена.

Не так давно Примадонна в одном из интервью обмолвилась, что ее дети находятся на домашнем обучении. К ним приходят преподаватели. В детский сад они не ходят. Между тем яркая исполнительница сказала, что в следующем году Лиза и Гарри пойдут в первый класс. Школа, где они будут учиться, пока неизвестна.