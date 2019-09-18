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С днем рождения: Лизе и Гарри Галкиным исполнилось шесть лет

Фанаты уже начали поздравлять детей звездного семейства с праздником.

С днем рождения: Лизе и Гарри Галкиным исполнилось шесть лет
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечают день рождения/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилось поздравлением с праздником. Как известно, 18 сентября 2019 года дети телеведущего Максима Галкина отмечают день рождения. Им исполнилось шесть лет. «С днем рождения, Лизочка», — подписан снимок, на котором девочка стоит в элегантной шляпке.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года в семье Пугачевой и Галкина от суррогатной матери. С первых дней жизни ребят родители окружили их лаской и заботой. К примеру, телеведущий Максим Галкин на регулярной основе выкладывает видеозаписи со своими любимыми детьми.

В социальных сетях у Гарри и Лизы Галкиных огромная армия поклонников. Детей знаменитостей обожают фанаты. Каждый день появляется огромное количество архивных постов, которые ранее выкладывал Максим Галкин и его знаменитая жена.

Не так давно Примадонна в одном из интервью обмолвилась, что ее дети находятся на домашнем обучении. К ним приходят преподаватели. В детский сад они не ходят. Между тем яркая исполнительница сказала, что в следующем году Лиза и Гарри пойдут в первый класс. Школа, где они будут учиться, пока неизвестна.

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Алла ПугачеваГарри Галкиндень рожденияЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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С днем рождения: Лизе и Гарри Галкиным исполнилось шесть лет
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