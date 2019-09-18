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Дети Галкина отметили день рождения под аккомпанемент Пугачевой

Звездный отец и друзья семьи поздравили двойняшек с шестилетием.

Дети Галкина отметили день рождения под аккомпанемент Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравляют детей. Фото: КП/Лариса Кудрявцева

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечают шестилетие. К радостному событию звездное семейство подготовилось: родители украсили замок множеством воздушных шариков, чем очень порадовали Лизу и Гарри.

Галкин заснял на видео праздничный танец двойняшек. В ролике, который пародист разместил в Instagram, двойняшки зажигательно двигаются под музыку в исполнении самой Примадонны.

«Ура! С днем рождения. За роялем мама», – подписал веселые кадры Максим.

Одними из первых пост прокомментировали знаменитые друзья семьи. С шестилетием именинников поздравили экс-супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Игорь Николаев и Наташа Королева, окрестившая малышей «сладкой парочкой». А Николай Басков высказался особенно трогательно.

«С днем рождения от всего сердца Лизу и Гарри! Пусть дарят счастье и любовь замечательным родителям», – заявил исполнитель.

Фото: Instagram@maxgalkinru

Напомним, детей Пугачевой и Галкина выносила суррогатная мама. Артисты с первых дней жизни наследников окружили их вниманием и заботой. Особенно много времени старается уделять ребятишкам сама Примадонна, которая оставила большую сцену.

В отличие от многих других знаменитостей, певица и ее муж не скрывают детей от поклонников, поэтому у них практически с рождения собралась целая армия фанатов.

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Дети Галкина отметили день рождения под аккомпанемент Пугачевой
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