Лиза Галкина призналась в любви к своей звёздной маме

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачёвой Елизаветы Галкиной появилась очень трогательная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Примадонна и ее младшая дочь сидят и о чем-то разговаривают. Любознательный ребенок задает матери вопрос, на который та отвечает.

Подпись под видеозаписью гласит: «Мама — это так важно и нежно, когда забота как тёплый плед в холодную осень. Мама — это когда важнее ничего в этой жизни нет, когда её улыбка сгладит всю боль на душе и тоску. Мама — это главное, даже не слово, а статус. На весь мир готова сказать, как люблю тебя! Мама! Мамочка моя! Берегите».

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Алла Пугачева стала мамой двух замечательных близнецов Лизы и Гарри в 2013 году. Вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным она окружила заботой своих детей. Надо отметить, что ребята растут очень смышлёными и умными. К примеру, Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть видеозаписи, которые посвящены его детям. Невооруженным глазом видно, что Лиза и Гарри умны не по годам.

Дети знаменитостей нынешнее лето проводили вместе с родителями в латвийской Юрмале. В один из дней они посетили зоопарк. Также Лиза и Гарри Галкины много времени проводили на пляже.