ЗВЕЗДЫ

Максима Галкина удивила фантазия дочери Лизы

5-летняя Лиза освоила новый вид творчества.

Максима Галкина удивила фантазия дочери Лизы
Лиза Галкина/instagram.com/elizaveta_galkinaa/

Дочь шоумена и Аллы Пугачевой — ребенок, которого, кажется, поцеловал ангел. Малышка родилась в самом звездном семействе страны и сама стала знаменитостью, едва появившись на свет. Лиза отличается красотой и многочисленными талантами, среди которых и дар художника. Шестилетняя девочка создала удивительную композицию из рисунка на морскую тему, разрисованных ракушек и мелких предметов. Hand made от Лизы вызвал искреннее восхищение ее отца.

«Вау! Это вот ты сама сделала, Лиз? А ты прямо ракушки разрисовываешь? Класс!» — прокомментировал Максим творение дочери в Instagram, которое снимал на видео. Лиза призналась, что делала шедевр в основном сама, но ей все же помогали.

Ведущий программы о талантливых детях «Лучше всех» на Первом канале Максим Галкин привык удивляться способностям малышей и, наверняка, ему вдвойне приятно, что и собственная дочь оказалась, как художник, на высоте.

Кстати, одновременно в аккаунте Лизы появилось видео праздника, на котором присутствуют и взрослые и дети, поэтому можно предположить, что с детворой не занимались аниматоры.

Напомним, Лиза также успешно занимается плаванием и вокалом, учит французский и смело дефилирует по подиуму на дизайнерских показах детской одежды. Брат Гарри, конечно, старается от неё не отставать.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Максима Галкина удивила фантазия дочери Лизы
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