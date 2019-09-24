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Шукшина призналась, что выполняет каскадерские трюки на машине без дублера

Актриса вспомнила, как на гонорар купила красную «восьмерку».

Шукшина призналась, что выполняет каскадерские трюки на машине без дублера
Мария Шукшина рассказала случай из своей молодости/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram опубликовала снимок, на котором она за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Звезда рассказала историю из своей юности. Оказывается, на гонорар за съемки одного из фильмов, который снимался в Минске, она купила красную «восьмерку». Причем она пригнала ее из столицы Белоруссии в Москву. В те годы такой автомобиль был на вес золота.

«Ох, и намучилась я с «восьмёркой»… Через день глохла… Зато сейчас гоняю на игровой «девятке», и даже выполняю некоторые каскадерские», — заявила Мария Шукшина.

Отметим, что Мария Шукшина — одна из самых ярких актрис в российском кинематографе. Правда, в последнее время ее имя часто всплывает в связи со скандалами, происходящими в ее семье.

У актрисы очень напряженные отношения с сестрой, которая ходит на различные ток-шоу и рассказывает о личной жизни своей родственницы. Самой Шукшиной, как она рассказывала, также предлагали неплохие деньги за участие в таких проектах. Она всегда от них отказывается. Звезда не любит выставлять на показ личную жизнь.

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Тэги:

БелоруссияМария ШукшинаМинскМосква
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Шукшина призналась, что выполняет каскадерские трюки на машине без дублера
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