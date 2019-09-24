Шукшина призналась, что выполняет каскадерские трюки на машине без дублера

Актриса Мария Шукшина в Instagram опубликовала снимок, на котором она за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Звезда рассказала историю из своей юности. Оказывается, на гонорар за съемки одного из фильмов, который снимался в Минске, она купила красную «восьмерку». Причем она пригнала ее из столицы Белоруссии в Москву. В те годы такой автомобиль был на вес золота.

«Ох, и намучилась я с «восьмёркой»… Через день глохла… Зато сейчас гоняю на игровой «девятке», и даже выполняю некоторые каскадерские», — заявила Мария Шукшина.

Отметим, что Мария Шукшина — одна из самых ярких актрис в российском кинематографе. Правда, в последнее время ее имя часто всплывает в связи со скандалами, происходящими в ее семье.

У актрисы очень напряженные отношения с сестрой, которая ходит на различные ток-шоу и рассказывает о личной жизни своей родственницы. Самой Шукшиной, как она рассказывала, также предлагали неплохие деньги за участие в таких проектах. Она всегда от них отказывается. Звезда не любит выставлять на показ личную жизнь.