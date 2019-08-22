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«Сердечного приступа не было»: Мария Шукшина опровергла слухи о нездоровье матери

Актрису госпитализировали во время отдыха в Болгарии.

«Сердечного приступа не было»: Мария Шукшина опровергла слухи о нездоровье матери
Федосеева-Шукшина /globallookpress.com

80-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали во время ее отдыха в Болгарии, где она почувствовала себя плохо. Сообщалось, что далее ожидается ее дальнейшая транспортировка в Москву.

Некоторые СМИ также писали о сердечном приступе у актрисы. Ее средняя дочь Мария Шукшина 22 августа выступила в своем блоге с заявлением. По ее словам, эта информация ложная.

«Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было. Мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!» — написала она.

Однако текст был опубликован на фоне снимка, где Федосеева-Шукшина лежит на больничной койке. Очевидно, что проблемы со здоровьем все-таки имеют место быть.

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«Сердечного приступа не было»: Мария Шукшина опровергла слухи о нездоровье матери
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