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Ольга Шукшина заявила, что ее мать не живет с Бари Алибасовым

По словам дочери актрисы и писателя, продюсер разыграл всю историю со свадьбой ради пиара.

Ольга Шукшина заявила, что ее мать не живет с Бари Алибасовым
Алибасова обвинили в пиаре на женитьбе с Лидией Федосеевой-Шукшиной/globallookpress.com

Дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой Ольга заявила, что ее мать не живет с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. По ее словам, она не так давно помирилась с родительницей. Это случилось за месяц до 90-летия со дня рождения Василия Шукшина. Сейчас она на регулярной основе бывает в квартире Лидии Федосеевой. В доме женщина делает уборку, потому что самой матери уже тяжело справиться с домашними заботами.

Бари Алибасов. Фото
Бари Алибасов, возможно, не живет с женой/globallookpress.com

Как заметила Ольга Шукшина, Бари Алибасов здесь редкий гость. Он приходит только ради совместных снимков с ее матерью. Затем он выкладывает фотографии в социальные сети и у всех создается впечатление, что они живут вместе. Кроме того, изредка, опять же для общих фото, он выходит с Лидией Федосеевой в люди.

«А она после этого приходит выжатая как лимон. Как она дышит, у нее такой свист идет! У нее ведь и бронхиальная астма, и диабет», — заявила Ольга Шукшина, которая очень опасается за здоровье своей матери.

Также Шукшина отметила, что у ее матери никогда не было интима с Бари Алибасовым. При этом ей не нравится, что продюсер группы «На-на» распространяет сплетни. Он порой говорит, что они с женой еще могут родить ребенка, сообщает «Комсомольская правда».

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Бари АлибасовГруппа "На-на"Лидия Федосеева-ШукшинаОльга Шукшина

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Ольга Шукшина заявила, что ее мать не живет с Бари Алибасовым
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