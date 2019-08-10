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Мария Шукшина нашла в себе сходство с Денев и Стоун

Актриса отметила, что в разные годы ее сравнивали с зарубежными звездами.

Мария Шукшина нашла в себе сходство с Денев и Стоун
Шукшина рассказала, с какими актрисами ее сравнивают/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила забавное видео. На кадрах дочь известного писателя стоит и о чем-то разговаривает с коллегами по съемочной площадке. В это время ее подруга Ольга Хохлова комментирует происходящее: «Это российская Катрин Денев. Фамилия Шукшина».

В комментарии под видеозаписью Мария Шукшина заявила, что ее действительно часто сравнивают со звездами прошлых лет из-за рубежа. Причем в разном возрасте она удостаивалась сравнения с разными актрисами.

«И с Джессикой Ланж по молодости, и с Шэрон Стоун, и с Катрин Денёв. Ой, да меня как угодно назовите, только в печку не ставьте, пожалуйста. P.S: папарацци на съемочной площадке — моя любимая Ольга Хохлова!» — заявила Мария Шукшина, которой, судя по всему, лестны данные сравнения.

Добавим, что Мария Шукшина не так давно праздновала день рождения своих замечательных близнецов – Фоки и Фомы. Она дала ребятам наставления. Надо отметить, что младшие дети Марии Шукшиной растут настоящими красавцами. Звезда надеется, что все у них в жизни будет хорошо.

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Василий ШукшинКатрин ДеневМария ШукшинаОльга ХохловаШэрон Стоун

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Мария Шукшина нашла в себе сходство с Денев и Стоун
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