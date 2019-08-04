Мария Шукшина показала закулисье со съемок проекта с Патрисией Каас

52-летняя Мария Шукшина принадлежит к редкому сословию актрис, которые не боятся в кадре быть некрасивыми или смешными. Поклонники привыкли видеть Марию такой, какая она есть, без прикрас. Тем неожиданней оказался ролик, который звезда выложила в Instagram. На нем Мария выглядит и ведет себя, как настоящая суперзвезда. В вечернем платье с декольте, россыпью золотистых кудрей и взглядом соблазнительницы, Шукшина покорила фанатов не меньше, чем в привычном образе простой и близкой русской женщины.

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На видео Мария демонстрирует, как проходит съемка и создается гламурный образ.

«Моя подружка по фейсбуку прислала мне съемку бэкстэйджа, которую мы делали вместе с потрясающей Патрисией Каас (это как раз ее голос за кадром) несколько лет назад.

Вижу этот ролик впервые! Да здравствуют соцсети! Помню, атмосфера была потрясающей, люди все чудесные и профессионалы необыкновенные!» — поделилась Шукшина эмоциями в Instagram.

Фанаты актрисы не пожалели комплиментов: «Здесь вы напоминаете Катрин Денев! Красота божественная!», «Неожиданная», «Невероятно красивая».