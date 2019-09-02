Шукшина поделилась свежим снимком с 14-летними Фомой и Фокой

Мария Шукшина опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена с 14-летними Фомой и Фокой. Напомним, что близнецов телеведущая родила в 2005 году от бизнесмена Бориса Вишнякова. Внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной пока учатся в школе и находятся под опекой мамы. Старшие наследники Марии — 31-летняя Анна и 21-летний Макар — сами строят свою жизнь.

«Мы бодры, веселы… Пока что!! Всех причастных с началом учебного! С Богом!» — подписала совместное фото с младшими сыновьями Шукшина.

больше по теме Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце Знаменитому писателя и актеру 25 июля 2019 года исполнилось бы 90 лет.

В одном из интервью Мария призналась, что считает себя самодостаточным человеком, при этом актриса очень требовательна и к окружающим. Вспоминая свой первый брак с отцом Анны, Шукшина призналась, что эти отношения можно назвать скоротечными. С экс-возлюбленным знаменитость познакомилась, будучи студенткой. Пара официально оформила развод, когда их дочери было всего пять лет. Примечательно, что Мария трижды была замужем. Несмотря на обилие ролей в кино и успешную карьеру на ТВ, своей главной гордостью и единственной ценностью Шукшина считает детей и внуков.