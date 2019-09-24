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Алла Пугачёва рассказывала о своих двух недостатках

Звезда всегда считала, что у нее плохая память.

Алла Пугачёва рассказывала о своих двух недостатках
Пугачева рассказывала о своих недостатках/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась архивная фотография со звездой. На снимке совсем еще молодая певица.

При этом ниже приведена цитата, которая как нельзя точно характеризует яркую исполнительницу. Как известно, Примадонна всегда любит пошутить. Причем никогда не противится и может это сделать даже над собой.

«У меня всего лишь два недостатка. Плохая память и ещё что-то!» – заявляла Алла Пугачёва.

Отметим, что нынешним летом звезда на протяжении двух месяцев отдыхала в престижном районе Юрмалы Дзинтари со своей семьей – телеведущим Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Как известно, Примадонна без ума от юрмальского воздуха и рижского взморья. Кроме того, именно в Латвии живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Нынешним летом звезды вместе посетили сразу несколько мероприятий. Также Максим Галкин делился новыми вайнами – смешными короткими видеороликами с женой и Вайкуле.

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеЛатвияЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Алла Пугачёва рассказывала о своих двух недостатках
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