Критик Соседов вспомнил, как Пугачева отчитала Собчак за кулисами

История имела место на фестивале «Новая волна» в Юрмале несколько лет назад.

Журналист Сергей Соседов посетил фестиваль «Бархатный сезон» в Сочи и побеседовал с журналистами, вспомнив интересные моменты из своей карьеры. В частности, он рассказал о том, как однажды стал свидетелем ссоры Аллы Пугачевой с Ксенией Собчак.

По словам Соседова, дело было в 2000-х годах на фестивале «Новая волна» в Юрмале, где среди ведущих была Ксения. Как рассказал журналист, Собчак представляла гостей с шутками и иронией. К примеру, Киркорова объявила как «короля, который уже не тот».

«Расплата», как рассказал Сергей, ждала Ксению за кулисами. Там к ней подошла Алла Борисовна и долго отчитывала ее за подобные фамильярности. В частности, Примадонна заявила, что Собчак до Киркорова «еще расти и расти». По словам журналиста, Пугачева назвала светскую львицу «бессовестной».

Соседов утверждает, что сама Ксения никак не пыталась перечить певице и заявила, что та всей своей жизнью «заслужила право критиковать нас».