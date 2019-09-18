ЗВЕЗДЫ

Критик Соседов вспомнил, как Пугачева отчитала Собчак за кулисами

История имела место на фестивале «Новая волна» в Юрмале несколько лет назад.

Критик Соседов вспомнил, как Пугачева отчитала Собчак за кулисами
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Журналист Сергей Соседов посетил фестиваль «Бархатный сезон» в Сочи и побеседовал с журналистами, вспомнив интересные моменты из своей карьеры. В частности, он рассказал о том, как однажды стал свидетелем ссоры Аллы Пугачевой с Ксенией Собчак. 

По словам Соседова, дело было в 2000-х годах на фестивале «Новая волна» в Юрмале, где среди ведущих была Ксения. Как рассказал журналист, Собчак представляла гостей с шутками и иронией. К примеру, Киркорова объявила как «короля, который уже не тот». 

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фото: Дмитрий Сергеев/КП

«Расплата», как рассказал Сергей, ждала Ксению за кулисами. Там к ней подошла Алла Борисовна и долго отчитывала ее за подобные фамильярности. В частности, Примадонна заявила, что Собчак до Киркорова «еще расти и расти». По словам журналиста, Пугачева назвала светскую львицу «бессовестной». 

Соседов утверждает, что сама Ксения никак не пыталась перечить певице и заявила, что та всей своей жизнью «заслужила право критиковать нас». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКсения СобчакСергей СоседовФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Критик Соседов вспомнил, как Пугачева отчитала Собчак за кулисами
Интересно?
Поделись с друзьями: