Лиза Галкина пришла в восторг от оперы

Лиза и Гарри Галкины везде себя чувствуют как рыба в воде. И даже на светской вечеринке, куда они пришли вместе со своими знаменитыми родителями, они вели себя непосредственно и мило.

больше по теме Максим Галкин отправится в большой концертный тур по стране Известный юморист объедет со своей программой 17 городов.

На видеоролике, который разместили в Сети фанаты звездных детей, видно, как Елизавета возле обильно накрытых столов танцует под оперное пение. Девочка явно наслаждается классическим исполнением арии. Чья-то женская рука, Примадонны или няни, удерживает малышку за краешек платья. Видимо, пытаясь хотя бы чуть-чуть остудить горячий темперамент наследницы Пугачевой и Галкина.

Ну, а брат Лизы Гарри предпочел наблюдать за процессом со стороны. Мальчик сидел и улыбался, глядя на веселье своей сестры.