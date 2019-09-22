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Лиза Галкина пришла в восторг от оперы

Младшая дочь Пугачевой в компании с братом посетила светское мероприятие.

Лиза Галкина пришла в восторг от оперы
Максим Галкин и Лиза/instagram.com/maxgalkinru/

Лиза и Гарри Галкины везде себя чувствуют как рыба в воде. И даже на светской вечеринке, куда они пришли вместе со своими знаменитыми родителями, они вели себя непосредственно и мило.

На видеоролике, который разместили в Сети фанаты звездных детей, видно, как Елизавета возле обильно накрытых столов танцует под оперное пение. Девочка явно наслаждается классическим исполнением арии. Чья-то женская рука, Примадонны или няни, удерживает малышку за краешек платья. Видимо, пытаясь хотя бы чуть-чуть остудить горячий темперамент наследницы Пугачевой и Галкина.

Ну, а брат Лизы Гарри предпочел наблюдать за процессом со стороны. Мальчик сидел и улыбался, глядя на веселье своей сестры.

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Алла ПугачеваГарри и Лиза ГалкиныЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Лиза Галкина пришла в восторг от оперы
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