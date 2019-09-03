Пугачева и Вайкуле зажгли перед публикой под хит «Звездное лето»

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился видеозаписью, которая была сделана в латвийской Юрмале. Именно там, как известно, юморист отдыхает со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми.

На кадрах записи можно увидеть, как Алла Пугачева и ее близкая подруга Лайма Вайкуле поют легендарный хит Примадонны «Звездное лето». Две звезды зажигают под громкие аплодисменты всех собравшихся. В зале также можно увидеть близкого друга Примадонны композитора Игоря Николаева.

«Лето, ах лето. Еще немного лета!» — подписал видеозапись Максим Галкин.

Напомним, что Алла Пугачёва уже не первый год проводит лето на рижском взморье. Местный воздух по душе Примадонне. Кроме того, в Латвии живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Яркие исполнительницы дружат уже не одно десятилетие. Вместе с Пугачевой каждый раз в Юрмалу приезжает и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми.