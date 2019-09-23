«Хочу помочь родителям»: Кравец пообещала оплатить памятник Началовой

Подруга скончавшейся певицы готова отдать за монумент сумму, которую тратит на несколько походов в ресторан.

Спустя год после смерти Юлии Началовой на ее могиле на Троекуровском кладбище можно будет установить памятник. Родные певицы заверяют, что смогут сами собрать необходимые на монумент деньги, однако многие хотят им помочь.

В числе тех, кто готов оказать материальную помощь родителям Юлии, оказалась ее подруга Алена Кравец. Она заверила, что для нее стоимость памятника, которая может достигать 400 тысяч рублей, несущественна.

«Для ее семьи суммы, как я слышала, кажутся непосильными… Я делаю это, поскольку ценила и уважала Юлю, а теперь хочу помочь ее доченьке и родителям», – рассказала светская львица.

Кравец отметила, что сама она – человек обеспеченный, сопоставимые деньги она отдает за несколько походов с подружками в ресторан. Обсудить внешний вид памятника Алена хочет непосредственно с семьей скончавшейся артистки, после чего подыщет подходящего скульптора. Она уверена, что поклонники Началовой поддержат ее идею, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Алена навестила могилу Юлии, когда со дня ее ухода из жизни исполнилось шесть месяцев. После этого визита в Сети распространились фотографии модели с кладбища, которые возмутили Дану Борисову и некоторых фанатов Началовой. Телеведущая заявила, что Кравец «пиарится на всем» и «записывает» в свои подруги всех умерших знаменитостей.