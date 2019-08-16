Отец Началовой опроверг слухи о поиске спонсоров для памятника дочери

В Сети обсуждают идею родителей Юлии Началовой поставить покойной дочери памятник. Ранее сообщалось, что отец певицы Виктор ищет спонсоров. Однако эта информация оказалась для него сюрпризом, пишет «Вокруг ТВ». Отец исполнительницы рассказал, что о поиске спонсоров слышит впервые.

Говоря об этом, родственник Началовой предположил, что идея принадлежит PR-директору певицы Анне Исаевой.

«Мы не каждый день на связи – лето, все разбежались», — добавил отец исполнительницы.

Виктор Началов отметил, что семья постарается своими силами собрать деньги на памятник. По его мнению, объявлять ради этого сбор средств на всю страну явно не стоит.

«Я же не нищий какой-то! Насколько хватит денег, настолько и сделаем памятник», — высказался отец Юлии.

Напомним, певица скончалась в марте. Причиной смерти стал сепсис.

Родители до сих пор не могут смириться с тем, что их дочери больше нет. Почти каждый день они ходят к ней на кладбище. Недавно мама певицы Таисия встретила у могилы дочери неизвестного гостя. Как выяснилось, им оказался некий бизнесмен из Нью-Йорка, который специально пересек океан, чтобы отдать дань памяти исполнительнице.