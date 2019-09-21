Алена Кравец пожаловалась на угрозы в адрес ее дочери

Модель и телеведущая Алена Кравец завила, что после появившихся в сети ее снимков на могиле Юлии Началовой, она стала получать угрозы не только в свой адрес, но и в адрес своей дочери.

«Живи спокойно страна , я у тебя всего одна!», — пела Алла Пугачева. Эти слова вполне могут стать эпиграфом к тому, что происходит в последнее время вокруг меня. Много гадкого, откровенно мерзкого и лживого написано в мой адрес. Журналисты просят комментариев, недруги хотят меня распять, четвертовать и сплясать на моей могиле, угрожают мне и моей маленькой дочке!! Это переходит все мыслимые границы!», — пожаловалась она своим подписчикам в Instagram.

Кравец снова подчеркнула, что не может уследить за всеми, кто ее фотографирует в общественных местах. И куда более кощунственным она считает туристические экскурсии по Новодевичьему кладбищу.

«Я всегда искренняя, без двойного дна. Веселюсь и радуюсь, печалюсь и плачу не для камеры, а потому, что так себя ощущаю. Чего и вам, поверьте, желаю», — заверила Алена.

Она призвала быть добрее, терпимее и уделять время родным и близким вместо того, чтобы «бросить камень и плюнуть в Аленушку ».

больше по теме Алена Кравец готова взять на воспитание дочь Началовой Светская львица не против сделать из 12-летней Веры настоящую леди.

Напомним, в сети появились фотографии, на которых Алена Кравец молится на могиле Юлии Началовой. Звезда появилась спустя полгода после смерти певицы. Кроме того в фотосессии были снимки из храма. Дана Борисова осудила такое поведение, заявив, что светская львица «пиарится на всем».