Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой

Совсем недавно Алена Кравец порядком шокировала публику фотосессией, которую устроила на могиле Юлии Началовой. Звезда появилась там в день полугодия после смерти певицы. Ее сфотографировали молящейся на могиле подруги.

Кравец призналась, что видит Юлию Началову во сне — та дает ей жизненные советы. Она также добавила, что пришла на могилу с просьбой о помощи — врачи сказали ей, что грудные импланты могут вызвать онкологическое заболевания. Поверив в сообщения о том, что на могиле Юлии происходят чудеса, Алена решила попросить помощи.

Однако трогательная фотосессия не вызвала восторга у Даны Борисовой. Телеведущая заявила, что светская львица «пиарится на всем» и причисляет себе в подруги всех умерших звезд. Она критично отозвалась о снимках, сказав, что Кравец продумала все до мелочей.

Сама же Алена Кравец отреагировала на критику Борисовой в своем Instagram, написав: «Вот и Дана Борисова подсуетилась. Наверно, она забыла кое-что, надо напомнить».