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Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой

Телеведущая обвинила девушку в попытке личного пиара на чужом имени.

Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой
Дана Борисова. Фото: Михаил Фролов/КП

Совсем недавно Алена Кравец порядком шокировала публику фотосессией, которую устроила на могиле Юлии Началовой. Звезда появилась там в день полугодия после смерти певицы. Ее сфотографировали молящейся на могиле подруги. 

Кравец призналась, что видит Юлию Началову во сне — та дает ей жизненные советы. Она также добавила, что пришла на могилу с просьбой о помощи — врачи сказали ей, что грудные импланты могут вызвать онкологическое заболевания. Поверив в сообщения о том, что на могиле Юлии происходят чудеса, Алена решила попросить помощи. 

Однако трогательная фотосессия не вызвала восторга у Даны Борисовой. Телеведущая заявила, что светская львица «пиарится на всем» и причисляет себе в подруги всех умерших звезд. Она критично отозвалась о снимках, сказав, что Кравец продумала все до мелочей. 

Сама же Алена Кравец отреагировала на критику Борисовой в своем Instagram, написав: «Вот и Дана Борисова подсуетилась. Наверно, она забыла кое-что, надо напомнить».

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Алена КравецДана БорисовафотоЮлия Началова

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Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой
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