НОВОСТИ

Могила Началовой утопает в цветах даже спустя полгода после ее смерти

Родные приходили почтить память дочери накануне скорбной даты.

Могила Началовой утопает в цветах даже спустя полгода после ее смерти
Началову по-прежнему любят люди/globallookpress.com

Могила певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта 2019 года, утопает в цветах на Троекуровском кладбище столицы даже спустя полгода после смерти певицы. Здесь огромное количество цветов, которые регулярно приносят ее поклонники.

Юлия Началова. Фото
На могиле Началовой по-прежнему многолюдно/globallookpress.com

Причем есть как живые, так и искусственные. Можно увидеть лилии, гвоздики, пионы, георгины, розы. У могилы лежат многочисленные букеты и венки. Судя по всему, народная тропа сюда не зарастает. Люди приходят на погост каждый день.

Отметим, что родные исполнительницы приходили «повидаться» с Юлией Началовой накануне скорбной даты. Как известно, 16 сентября было ровно полгода, как звезда ушла из жизни. По словам очевидцев, которые в этот же день были на кладбище, родные вспоминали Началову с нежностью, любовью и болью, сообщает портал nation-news.ru.

Напомним, что Юлия Началова затянула с лечением своей болезни. Она много лет страдала подагрой. В больницу она обратилась слишком поздно, когда уже начался сепсис. Несмотря на все усилия медиков, спасти яркую исполнительницу не удалось.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Троекуровское кладбищеУмерла Юлия НачаловаЮлия Началова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Могила Началовой утопает в цветах даже спустя полгода после ее смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: