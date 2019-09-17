Могила Началовой утопает в цветах даже спустя полгода после ее смерти

Могила певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта 2019 года, утопает в цветах на Троекуровском кладбище столицы даже спустя полгода после смерти певицы. Здесь огромное количество цветов, которые регулярно приносят ее поклонники.

Причем есть как живые, так и искусственные. Можно увидеть лилии, гвоздики, пионы, георгины, розы. У могилы лежат многочисленные букеты и венки. Судя по всему, народная тропа сюда не зарастает. Люди приходят на погост каждый день.

Отметим, что родные исполнительницы приходили «повидаться» с Юлией Началовой накануне скорбной даты. Как известно, 16 сентября было ровно полгода, как звезда ушла из жизни. По словам очевидцев, которые в этот же день были на кладбище, родные вспоминали Началову с нежностью, любовью и болью, сообщает портал nation-news.ru.

Напомним, что Юлия Началова затянула с лечением своей болезни. Она много лет страдала подагрой. В больницу она обратилась слишком поздно, когда уже начался сепсис. Несмотря на все усилия медиков, спасти яркую исполнительницу не удалось.